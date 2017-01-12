眷村媽媽端出家常味 永康眷村美食節送2萬份美食

永康區成功里長金冠宏(左三)為留住眷村味，連續7年來舉辦眷村美食節，邀請眷村媽媽端出拿手料理。(曹婷婷攝)

有感於眷村味日漸消失，為了守住眷村家常美味，台南市議員林宜瑾與永康區成功里長金冠宏將在18日至22日合辦「眷村美食節」活動，邀請20攤眷村媽媽親手準備家常美食，5天將免費送出2萬份早餐，提供民眾品嘗，飽嘗眷村人情味。

金冠宏表示，眷村文化是很多人的共同記憶，眷村美食更是其中重要的一個元素。他從2010年開始舉辦眷村美食節，每年都邀請眷村媽媽拿出自己的拿手私房菜，臘肉、榨醬麵等眷村美食，令人食指大動，今年現場共有20攤，每一攤也會準備200份讓遊客品嘗，而且只送不賣。

金冠宏指出，眷村美食節於18日至22日在永康區中華路96號旁的巷口舉辦，每天上午10時發放免費品嘗券，往年，幾乎都被秒殺，想要嘗到美味者，務必手腳要快。

他說，今年除了免費品嚐的攤位，還設有眷村年貨、社會團體愛心義賣攤位及街頭藝人表演，希望歡樂的年味之餘，也能貢獻愛心。

林宜瑾表示，眷村是台灣特有的文化，保留珍貴文史脈絡，可說是一部活的台灣近代史，近年由於老兵逐漸凋零、老舊眷區改建，往日熱絡場景減少，眷村獨有的文化氛圍日漸式微。正因眷村文化保存是刻不容緩的議題，希望藉由眷村媽媽手藝，以美食為號召，喚起年輕人關注眷村，為眷村文化注入新的生命力，以更多元的面貌繼續傳承並獲得保留。

(中時)