再涉槍殺女友 毒品通緝男被判入監15年

吳姓毒品通緝犯9日與同居女友發生爭執後，涉嫌一氣之下槍殺女友後，逃亡台中躲藏，警方昨天趁他搭乘客運時，將他一舉逮獲，他雖辯稱「女友自殺」仍被警方依殺人罪嫌移送新北地檢署法辦，吳因犯下毒品案被判入監15年，檢方訊後直接將他發監執行。

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(中時)