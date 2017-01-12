擲筊請示媽祖 義廚志工到水林鄉為弱勢加菜
嘉義縣布袋鎮府天宮媽祖廟懿德會舉辦全台義廚活動，原本本月已排定至新竹為兒童中心加菜，經媽祖指示增加行程，日前特別前往水林鄉為100餘名老人家加菜，老人家吃著「媽祖團圓飯」，開心地感謝媽祖與義廚、志工們。
府天宮媽祖廟負責人蔡尚信為關懷弱勢兒童，2年前成立懿德會，在網路上號召廚工與志工進行義廚活動，為全台各地兒童中心加菜，上個月雲林縣家園關懷中心志工與懿德會接洽，希望能夠幫水林鄉弱勢老人加菜。
由於懿德會每月1次的活動已排定，本月要到新竹為兒童加菜，若要增加水林鄉行程，聯繫與準備工作將會非常緊迫，且懿德會也從未幫老人家加菜，不了解老人家的配菜需求，進退兩難之際，決定擲筊請示媽祖。
懿德會會長施佐諺於是前往府天宮擲筊，結果擲出3聖筊，媽祖並指示只要心誠，到水林鄉為老人家加菜一定會順順利利，義廚們獲得媽祖的鼓勵，馬上在有限時間內準備食材與器具，並在網路上號召志工，積極籌備「媽祖團圓飯」。
「媽祖團圓飯」10日在水林鄉水北村活動中心登場，席開13桌，雲林縣家園關懷中心服務的130餘名弱勢老人家，在志工與護理師協助下，提前享用豐盛的年菜，配合抽獎活動，讓老人家笑開懷。
雲林縣家園關懷中心護理師吳靜盈、水林鄉長青食堂召集人李明遠表示，這是1場得自媽祖3個聖筊的綠分，不僅有義廚與志工為老人家帶來的溫馨年菜，更有著媽祖的慈悲，令所有與會者永生難忘。
(中時)
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