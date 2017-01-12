日式料理情境教室賣餐 師生捧場

高雄市三信家商餐飲管理科斥資新台幣200多萬元打造全國高中職學校首創「日式料理情境教室」，學生與業師偕同在校內營業，以成本價供餐，口碑不錯，每逢中午總是高朋滿座。

三信家商餐飲管理科去年成立日式料理專班，招收50多人，校方斥資200多萬元將實習教室打造為「日式料理情境教室」，內部裝潢、菜單、內外場服務生及廚師也穿起日式制服，與坊間日本料理店沒有兩樣。不過，配合課程，學生上課時間就是營業時間，營業時間僅週一至週五中午。

三信家商表示，高一新生從國中畢業，在毫無餐飲服務經驗情況下，需要像師徒制般，一對一的教導，以達到最好學習成效。學校聘請知名日式料理餐廳專業師傅駐點教導學生，學生對日式料理的製作，由生疏到熟練，從懵懂到散發出自信的成就感，部分學生還學以致外，利用課餘在外頭餐飲業打工賺外快。

餐管科主任田琳表示，為讓學生達到身歷其境的學習效果，學校花了200多萬元在日式料理情境教室的整建、裝潢及各項的備品，如鍋碗瓢盆、餐具、學生實習的制服，還有後端的設備如爐台、工作台、食材櫃等。

她說，除情境布置裝潢外，日式料理情境教室也模擬日本料理餐廳的營運，教室內包含客用桌椅、點菜收銀系統、前台料理台、烤台、冷藏、冷凍冰箱、空調系統等，都讓人如同置身知名日式料理餐廳。

她又說，由於學生反應不錯，明年新學期將以特色專班招生，加開1班。

三信家商日式料理情境教室主打「前台料理」，坐在料理台前座位的來賓可直接與學生面對面，實際看到學生的食材處理、烹調過程，也藉此訓練學生的抗壓性及親和力。1060112

(中央社)