四川音樂教授合唱團來台演出 陸網站先睹為快！
四川音樂學院教授合唱團，2016年11月25日首度來台進行交流演出。合唱團赴中視錄影後，節目將在農曆春節時播出；網友則可先睹為快，大陸網站於今日將節目上架。
四川音樂學院教授合唱團來台交流演出，在演唱9個節目19首知名歌曲的同時，還穿插演唱台灣知名流行歌曲。透過電視和網路，將帶給兩岸觀眾全新的心靈悸動。
成立於2013年的四川音樂學院教授合唱團，由四川音樂學院30名聲樂專業教授組成。
擔任團長的郭永厚教授，不僅是合唱團的創始人，還擔任首席鋼琴伴奏，多年來為大陸許多著名歌唱家的演唱會及國內外聲樂比賽擔任伴奏，並頻繁代表四川音樂學院參加國際演出，並擔任評審委員，多次獲得大陸國內外鋼琴成就獎殊榮。
活動主辦方成都海峽意境文化傳媒公司徐意珠董事長表示，特別感謝：金御企業集團，南丁格爾托嬰中心，漢唐集成股份有限公司，意田國際全球健康連鎖，意新生技股份有限公司，天地仁慈善協會籌備處，譯嘉傳媒有限公司，大媒體娛樂文化和參與平台的大力支持，才能夠讓此次活動圓滿、順利。
(中時)
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