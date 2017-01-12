四川音樂教授合唱團來台演出 陸網站先睹為快！

四川音樂教授合唱團來台演出，在中視攝影棚合影。（主辦單位提供）

四川音樂教授合唱團來台演出，在中視攝影棚錄製節目。（主辦單位提供）

四川音樂教授合唱團來台演出，在中視攝影棚錄影現場。（主辦單位提供）

四川音樂學院教授合唱團，2016年11月25日首度來台進行交流演出。合唱團赴中視錄影後，節目將在農曆春節時播出；網友則可先睹為快，大陸網站於今日將節目上架。

四川音樂學院教授合唱團來台交流演出，在演唱9個節目19首知名歌曲的同時，還穿插演唱台灣知名流行歌曲。透過電視和網路，將帶給兩岸觀眾全新的心靈悸動。

成立於2013年的四川音樂學院教授合唱團，由四川音樂學院30名聲樂專業教授組成。

擔任團長的郭永厚教授，不僅是合唱團的創始人，還擔任首席鋼琴伴奏，多年來為大陸許多著名歌唱家的演唱會及國內外聲樂比賽擔任伴奏，並頻繁代表四川音樂學院參加國際演出，並擔任評審委員，多次獲得大陸國內外鋼琴成就獎殊榮。

活動主辦方成都海峽意境文化傳媒公司徐意珠董事長表示，特別感謝：金御企業集團，南丁格爾托嬰中心，漢唐集成股份有限公司，意田國際全球健康連鎖，意新生技股份有限公司，天地仁慈善協會籌備處，譯嘉傳媒有限公司，大媒體娛樂文化和參與平台的大力支持，才能夠讓此次活動圓滿、順利。

(中時)