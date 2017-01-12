台南社大攝影班《台南公園攝影書》 不一樣的告白
臺南公園今年成立百周年，臺南社大攝影班劉浩濬師生以一學期的時間，記錄民眾在台南公園的生活，師生共同創作《不一樣的告白-臺南公園攝影書》，集結超過30幅作品，送往美國彩印，在公園百歲之際發表賀壽。
臺南公園今年6月滿百歲，成為台南第一座百年公園。臺南社大4年前倡議重視公園土壤硬化問題與生態重要性。社大成員重新檢視鄰里公園的定位，獲得市府認同採納，成為公園的討論提案及做法。
《不一樣的告白-臺南公園攝影書》為台南社區大學105學年「素人攝影課」15位師生的共同創作，參與創作的學員們多是對攝影有興趣的素人，從拍照、選擇照片、編排及都由師生共同討論完成，並自費送往美國彩印。
「素人攝影課」講師劉浩濬呼應台南社大關注台南公園的行動，帶領學員嘗試以台南公園為拍攝主題。
有學員表示對公園『無感』，並以自己解讀詮釋公園，攝影書內容不同於一般的風景照，而是穿插創作者的文字，呈現民眾在公園裡的動態與生活片段。
學員黃炯翰認為這次的創作者對公園處於「無感」狀態。反而將「無感」變成一種體會，因此書名命為《不一樣的告白》，呈現創作者與公園的對話與關係。
台南社大2年前起辦理「台南公園故事100講」活動，邀請各領域關心公園的講者，透過演講，融入公園對城市的重要性、生態保護等觀念。攝影班成員在公園建立將屆100周年時發表攝影書，民眾可透過閱讀重新認識這座城市唯一即將百歲的公園。
(中時)
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