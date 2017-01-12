楊梅警防搶演練 加入假人挑戰

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桃園市楊梅警分局舉辦防搶演練，還加入假人挑戰，希望讓民眾了解警察訓練過程。(賴佑維翻攝)

年節將近，桃園市楊梅警分局11日舉辦防搶演練，其中還加入近日流行的「假人挑戰」元素，希望增強宣導效果。此外大園警分局12日也召開「重要節日安全維護工作」協調會，希望全民一起維護治安。

楊梅警方表示，11日下午在楊梅區新農街進行防搶演練，因過程相當逼真，讓當地梅溪里里長吳錦鴻聽到警報器大響，以為真的發生搶案，差點也上前壓制歹徒，所幸一旁員警趕緊說明，讓吳錦鴻覺得有些不好意思。

為增強宣傳手法，此次演練也加入時下正熱門的假人挑戰，將這一連串驚險瞬間製作短片。

大園分局的協調會則由副分局長廖慶文主持，他說表示，在治安方面，將加強防竊（扒）、防搶、防詐騙宣導，並結合協勤民力共同維護轄區治安。交通方面也會加強維護交通順暢。

(中時)