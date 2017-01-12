北市財政局：105年度減債134.67億元
台北市財政局今天說，北市債務未償餘額實際數，從民國103年底的新台幣1468億餘元，下降至1168億元；105年度運用遺贈稅超收等歲入增加債務還本68.67億元，減債134.67億元。
財政局解釋，104年度執行66億元債務還本預算，也運用土地增值稅及契稅等歲入超收資金淨增加債務還本100億元，共減債166億元。
財政局表示，台北市債務未償餘額實際數，從市長柯文哲在103年底上任時的1468億餘元，104年底下降至1302億元。
財政局說，105年度除執行原列債務還本預算66億元外，也運用遺贈稅超收及富邦股利等歲入資金淨增加債務還本68.67億元，共減債134.67億元。
財政局表示，台北市債務未償餘額實際數，從103年底的1468億元，105年底降至1168億元，總計減債300.67億元；人均負債也從5.4萬元，下降至目前4.3萬元，減債績效佳。
財政局說，市府在104年度決算，因節省支出達78億餘元，並累積至歲計賸餘，有能力在106年度編列86億元債務還本，加速債務償還。
財政局表示，未來將持續積極運用各項財務策略，提升債務管理效能，嚴格控管年度舉債金額，並致力開源節流，加速還本，以降低債務數額。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。