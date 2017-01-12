北市財政局：105年度減債134.67億元

我要評比

台北市財政局今天說，北市債務未償餘額實際數，從民國103年底的新台幣1468億餘元，下降至1168億元；105年度運用遺贈稅超收等歲入增加債務還本68.67億元，減債134.67億元。

財政局解釋，104年度執行66億元債務還本預算，也運用土地增值稅及契稅等歲入超收資金淨增加債務還本100億元，共減債166億元。

財政局表示，台北市債務未償餘額實際數，從市長柯文哲在103年底上任時的1468億餘元，104年底下降至1302億元。

財政局說，105年度除執行原列債務還本預算66億元外，也運用遺贈稅超收及富邦股利等歲入資金淨增加債務還本68.67億元，共減債134.67億元。

財政局表示，台北市債務未償餘額實際數，從103年底的1468億元，105年底降至1168億元，總計減債300.67億元；人均負債也從5.4萬元，下降至目前4.3萬元，減債績效佳。

財政局說，市府在104年度決算，因節省支出達78億餘元，並累積至歲計賸餘，有能力在106年度編列86億元債務還本，加速債務償還。

財政局表示，未來將持續積極運用各項財務策略，提升債務管理效能，嚴格控管年度舉債金額，並致力開源節流，加速還本，以降低債務數額。1060112

(中央社)