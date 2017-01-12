港政務司長林鄭月娥請辭 將參選特首
香港政務司長林鄭月娥今天證實，她已向行政長官（特首）梁振英請辭，一旦獲得北京中央政府批准，就準備參選下屆特首。
林鄭月娥傍晚在政府總部舉行記者會，宣布有關決定。
林鄭月娥說：「正如我在辭職信中指出，我在這個時候辭去政務司司長的職務只有一個原因：就是如果我的辭職得到中央人民政府批准，我打算準備參加下一任行政長官的選舉」。
她說，能夠服務香港市民超過36年感到非常榮幸，並藉此機會感謝現任和過去兩任特首的支持，也感謝所有政治委任官員的團隊合作、各級公務員同事的盡忠職守和努力等。
林鄭月娥由明天起休假。
她說，如果辭職得到北京中央政府批准，會盡快和媒體分享下一步的工作。1060112
(中央社)
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