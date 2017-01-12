台灣男子在曼谷公寓死亡 泰警調查中

一名譯音為廖姓的73歲台灣男子被發現死在曼谷一處公寓內，由於男子頸部套著塑膠袋，泰國警方展開調查，死因需要相驗後才能判定，中華民國駐泰代表處已協助處理善後。

泰國警方表示，已經找證件為持中華民國護照的台灣男子（譯音為廖姓），並將其女友帶回偵訊，同時通知中華民國駐泰國代表處協助處理善後。

根據泰國救難組織報德善堂和警方的資料顯示，這名年73歲的台灣男子在曼谷拉拋區一處8層樓公寓的4樓屋內被發現，研判已經死亡2到3天，頭部套著黑色塑膠袋並有細繩，跪在床前，現場並無打鬥跡象，初步研判疑似自殺，真正死因要待進一步相驗。1060112

(中央社)