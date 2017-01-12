大同分局安城掃賭 破獲地下彩券簽賭站

台北市警大同分局破獲藏身民宅內的地下簽賭站，起獲傳真機及傳真和ｌｉｎｅ簽單等物證。（張企群翻攝）

台北市警大同分局破獲藏身民宅內的地下簽賭站，起獲傳真機及傳真和ｌｉｎｅ簽單等物證。（張企群翻攝）

台北市警大同分局破獲藏身民宅內的地下簽賭站，起獲傳真機及傳真和ｌｉｎｅ簽單等物證。（張企群翻攝）

台北市警大同分局破獲藏身民宅內的地下簽賭站，起獲傳真機及傳真和ｌｉｎｅ簽單等物證。（張企群翻攝）

台北市警大同分局日前接獲情資，新北市蘆洲區一處民宅內暗藏地下彩券簽賭站，經專案人員長期蒐證，見時機成熟，10日報請台灣新北地方法院聲請搜索票執行查緝，當場查獲洪姓女負責人、林姓下線組頭及賴姓賭客等3人，並起獲簽注單72張、傳真機1台及手機2支等，全案經詢後依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦。

經深入追查，洪女所經營地下彩券簽賭站，藏身民宅內專收全國各地下線組頭簽單，為因應下線龐大簽注量，除了利用傳統傳真機之外，主要運用網路電子信箱及手機通訊軟體Line接收簽單，組頭彼此間亦透過Line群組互通有無，群組成員管控嚴密、組織分工有條不紊，並租用雲端以利下線組頭傳遞簽單及資料儲存，儼然自成一科技化地下彩券簽賭社群。

該地下簽注站，以「台灣彩券」每周一至周六開獎之「今彩539」做為中獎依據，除了大台北地區之外，還收受來自台中以北各縣市簽注站組頭的簽單。洪嫌因資金充裕、管理組織綿密，簽注站深受各方賭客信任、生意興隆，故必須利用手機Line及雲端資料儲存控管方能讓簽注站得以順利運作。

(中時)