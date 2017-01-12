2017年上半年水情 高雄、石門屬風險區

經濟部今天向行政院提報「2017年水情分析」，由於水庫蓄水飽滿，全台大體到5月底前供水無虞，但高雄到3月底、桃園的石門水庫新到5月底前，如春雨不理想水情將有風險。

經濟部次長楊偉甫報告，目前全台水庫蓄水量在6到8成之間，除少數地方，民生及產業用水到5月底前供水無虞。

但因為去年12月降雨僅及歷年平均值的4成5，加上氣象局預測未來3個月降雨偏乾。因此水利署將北部石門、南部南化及高屏溪列為需加強關注水源區。

楊偉甫解釋，高雄是因為沒有水庫，靠攔河堰攔截高屏溪水，如果春雨減少，到3月底如降雨量不如預期，將會產生用水風險。而南化水庫作為高雄的備用水源，平時又要供應南科，其蓄水狀況要加強注意。石門水庫則是一年需蓄水滿4次才夠用，加上又是產業集中跟人口稠密區，雖可用水到5月底，但未來3個月如不降雨，到5月底會有稍有風險。

水利署目前已經啟動抗旱節水措施，包括協調農業用水進行節水灌溉，並對石門、永和山、明德、鯉魚潭及南化等5水庫進行放水總量管制；若用水仍不夠，將進行跨區調度，並持續宣導節水措施。

(中時)