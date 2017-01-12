亮眼黃殼！台灣蜘蛛超美 農委會辦展介紹
全世界已知的蜘蛛種類超過4萬多種，台灣則有460種以上的蜘蛛，許多蜘蛛的外表獨特、可愛，不同於傳統印象，例如晶瑩剔透的三角蟹蛛，及顏色鮮艷的梭德氏棘蛛，而農委會特有生物研究保育中心也將辦展覽，讓國人更認識台灣蜘蛛。
特生中心動物組助理研究員羅英元指出，一般民眾對蜘蛛也有些誤解，可能因外表不討喜，讓民眾難以接受，自己一開始也很害怕蜘蛛，也是透過長期接觸，讓才慢慢開始接受，事實上，蜘蛛也不會主動攻擊人類，「牠害怕我們，比我們怕牠多太多了」。
羅英元表示，有些蜘蛛很容易適應人造建築內的環境，但一般在家庭中出現的蜘蛛多是無害的，例如俗稱「旯犽」的白額高腳蛛，會在家中出現，只因為了補食屋內蟑螂，遇到時不必直接拿出拖鞋送牠上西天，只要開燈照明，在旁走動，牠自然就會逃開，很多人以為旯犽的尿液會讓皮膚潰爛，這也是誤解，沒有這回事。
羅英元表示，外型可愛的梭德氏棘蛛與三角蟹蛛其實在台灣分部都很廣，各地都有機會見到，之所以會命名為棘蛛，代表牠身上有堅硬的外殼，甚至帶有尖刺，至於三角蟹蛛則是全身綠色，有晶瑩剔透的感覺，其實台灣有很多蜘蛛外型很美麗、特殊，有別於國人傳統的印象。
羅英元說，為了讓國人多認識蜘蛛，特有生物研究保育中心將從在1月20日至30日於該中心內舉辦「知蛛常樂－台灣蜘蛛特展」，介紹關於蜘蛛的生活史等基本知識及各種有趣豐富的行為，現場也備有蜘蛛標本展示。
(中時)
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