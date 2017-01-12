印度第2艘?魚級潛艦下水
印度第2艘法國設計的?魚級（Scorpene）潛艦今天在孟買建造完成下水，並被命名為「漢德里」（Khanderi）號。
「新德里電視台」（NDTV）報導，這艘潛艦下水儀式上午由印度國防部次長巴姆拉（Subhash Bhamre）和印度海軍總司令蘭巴（Sunil Lamba）在國營馬札岡船塢公司（Mazagon Dock）孟買造船廠主持。
「漢德里」號下水後，印度海軍將會進行港口和海上的嚴格測試與實驗到12月，然後就會正式服役。
印度海軍指出，由於這款潛艦具備優惠的匿蹤特徵，且可以在水面或水下發射反艦飛彈或魚雷，對敵人船艦進行癱瘓攻擊，還可用於反艦、反潛、情報蒐集、布雷和地區監控等，可有效嚇阻印度洋上的敵人。
因應中國大陸潛艦經常出沒印度洋，且中國大陸出售並技術轉移8艘元級潛艦外銷版S20潛艦給巴基斯坦，印度正積極建構潛艦部隊。
印度先前與法國簽約，由法國造艦公司「法國國有船舶製造企業」（DCNS）與印度國營馬札岡船塢公司合作，在孟買建造總價30億美元的6艘?魚級潛艦。
印度首艘?魚級潛艦被命名為「卡爾菲利」（Kalvari）號，去年9月移交給海軍後，正在執行海上測試，印度海軍官員表示，這艘潛艦很快就可以服役執行任務。1060112
(中央社)
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