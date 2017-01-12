被說像6位女明星！正妹楊晴：我是不是很大眾臉？

楊晴接下第一支保養品代言。（TVBS）

楊晴外型亮眼，出道4年已經拍10部戲。（TVBS）

新生代女星楊晴出道短短4年，已經參與過10部戲的演出，相當多產。近來更在中視、中天8點檔《讓愛飛揚》中初次擔綱女主角，與寇世勳飾演父女，在演技上獲益良多。人氣超旺的她也在2017年開春就接下生平第一份保養品代言廣告，讓廣告模特兒出身的她非常興奮：「以前都是拍別人的廣告，這次能擁有自己的代言產品，覺得十分幸運。」

楊晴日前為了代言的自白肌拍攝微電影，廠商大陣仗找來電影導演侯季然和名攝影師余靜萍掌鏡，余靜萍說她在鏡頭上的角度看起來像李心潔，楊晴笑說：「我出道以來被說過像劉若英，港星鍾嘉欣、楊恭如，最近比較常被說的是楊謹華和李心潔，我是不是很大眾臉啊！」

接下保養品代言時，楊晴正好在台東拍攝《讓愛飛揚》，讓容易曬黑的她十分擔心，那段期間，她每天勤敷面膜，防曬乳液更是像當喝水一樣，她說：「我是敏感性肌膚，太陽太大或熬夜拍攝都是我的肌膚殺手，我平均三天就用掉一罐防曬乳液，每天早晚都各敷一片面膜，很擔心拍廣告出來的效果不好，這應該是我一生中保養最勤快的時候。」

(中時)