上戶彩激瘦成竹竿 現身不給問婚變
上戶彩去年底在節目上暴瘦模樣嚇死人，被質疑是因與放浪兄弟（EXILE）前隊長Hiro婚變所致。而她今（12日）出席廣告代言記者會，模樣依舊消瘦，主辦單位更阻止媒體詢問有關婚變的敏感問題。
上戶彩今日穿著一襲亮黃色洋裝出席記者會，還露出招牌甜美笑容，看起來心情不錯，還透露為了迎接新的一年，特地剪短髮，更表示原本想跟女兒一起新年倒數，可惜女兒太早入睡，只能一個人在家看電視。
雖然上戶彩全程未提丈夫名字，但她就自爆新年全家一起去了廣島旅行，疑似在為婚變消毒。
(中時電子報)
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