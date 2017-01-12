美軍中將：中國軍艦不堪一擊

圖為美軍海軍水面艦艇（U.S. Navy’s Surface Forces）司令、海軍中將湯姆•羅登（Tom Rowden）。（圖／美海軍官網）

美軍濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship，LCS）是美國海軍下一代水面戰艦的第一種設計。（圖／美海軍官網）

共軍航母遼寧艦進行演訓。（圖／人民網）

遼寧艦航母編隊及艦載機近來出西太平繞台灣正北返青島基地之際，美軍海軍水面艦艇（U.S. Navy’s Surface Forces）司令、海軍中將湯姆•羅登（Tom Rowden）表示，中國海軍艦艇倉促服役，不堪一擊。

形容共軍艦艇「不堪一擊」是「美國之音」12日報導羅登專訪所使用的標題。羅登是在接受《防務新聞》（Defense News）訪問時，對美中海軍發表評論；他還透露，2017年不會在新加坡增加部署瀕海戰鬥艦（LCS），去年一艘LCS已部署在新加坡。

羅登在被問到中國海軍快速造艦及迅速服役時指出，美軍不會這麼做。他說：有兩艘灰色的軍艦在海上巡弋，都懸掛著不少旗幟，甲板上都有不少水手。一艘弱爆了，用一個濕紙袋都能把它困住（couldn’t fight their way out of a wet paper bag），而另一艘則無堅不摧（rock anything that it comes up against）。

去年2月，中國海軍完成一艘054A型導彈護衛艦的入列儀式。這艘「湘潭號」軍艦是自主研發，排水量4000噸，將成為中國海軍新一代主力作戰艦型。

《防務新聞》問羅登：這艘護衛艦在入列儀式後的6個星期就開始執行為期7個月的任務。這麼短的時間在美國幾乎是不可能的，因為一艘新的軍艦在首次執行任務之前需要做許多測試，一般都要一到兩年。

羅登表示，他也可以把一艘導彈巡航艦入列，然後就讓它駛出港口，但是他不會那麼做。他強調了測試的必要性。他說，他希望艦上所有人都100%地對軍艦有信心，對軍艦執行的任何任務有信心。

他還說：中國人是怎麼想的？我不知道。他們覺得他們得那麼做，我對此覺得有意思。為了什麼目的？我不清楚。

報導說，中國一直在進行海軍現代化。一大努力就是將遼寧艦航母艦群發展成一支遠洋作戰力量。幾天前，這個航母編隊首次在南中國海進行了演習。（近日通過台海北返青島基地）

羅登的訪談也表明為何9輛新加坡裝甲車去年11月21日在香港被扣，至今近兩個月，北京仍未歸還。其中原因固然與星光部隊在台灣受訓有關，另外就是美軍在新加坡部署瀕海戰鬥艦（LCS），激怒北京。

羅登說，在星加坡的LCS已完成部署並服役，2017年不準備再增派了。據了解，美國海軍「獨立」級瀕海戰鬥艦「科羅納多」號（LCS-4）去年10月抵達新加坡樟宜海軍基地，開始在「印亞太」（Indo-Asia-Pacific）地區輪換部署。美國海軍高級官員指出，「科羅納多」號目前已經進入戰備狀態，隨時可以作戰。

「科羅納多」號是首艘部署到東南亞的「獨立」級瀕海戰鬥艦，新加坡樟宜港將作為「科羅納多」號的維修中心，配合其與地區其他國家開展演習。在美國對南海主張自由航行之際，「科羅納多」號前進新加坡，北京做何想法，不言而喻。

濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship，LCS）是美國海軍下一代水面戰艦的第一種設計。LCS比導彈驅逐艦更小，與國際上所指的護衛艦相仿。LCS具有小型攻擊運輸艦的能力，具有可操作兩架SH-60海鷹直升機（SH-60 Seahawk）的飛行甲板和機庫，還有從船尾回收和釋放小艇的能力，以及足夠大的貨運量來運輸一支小型攻擊部隊、裝甲車、和碼頭接駁器。

LCS強調速度、可根據戰鬥任務類型靈活調整的模組空間和較淺的吃水。

(中時電子報)