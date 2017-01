美軍中將：中國軍艦不堪一擊

圖為美軍海軍水面艦艇(U.S. Navy’s Surface Forces)司令、海軍中將湯姆•羅登(Tom Rowden)。(圖/美海軍官網)

美軍濱海戰鬥艦(Littoral Combat Ship,LCS)是美國海軍下一代水面戰艦的第一種設計。(圖/美海軍官網)

共軍航母遼寧艦進行演訓。(圖/人民網)

遼寧艦航母編隊及艦載機近來出西太平繞台灣正北返青島基地之際,美軍海軍水面艦艇(U.S. Navy’s Surface Forces)司令、海軍中將湯姆•羅登(Tom Rowden)表示,中國海軍艦艇倉促服役,不堪一擊。

形容共軍艦艇「不堪一擊」是「美國之音」12日報導羅登專訪所使用的標題。羅登是在接受《防務新聞》(Defense News)訪問時,對美中海軍發表評論;他還透露,2017年不會在新加坡增加部署瀕海戰鬥艦(LCS),去年一艘LCS已部署在新加坡。

羅登在被問到中國海軍快速造艦及迅速服役時指出,美軍不會這麼做。他說:有兩艘灰色的軍艦在海上巡弋,都懸掛著不少旗幟,甲板上都有不少水手。一艘弱爆了,用一個濕紙袋都能把它困住(couldn’t fight their way out of a wet paper bag),而另一艘則無堅不摧(rock anything that it comes up against)。

去年2月,中國海軍完成一艘054A型導彈護衛艦的入列儀式。這艘「湘潭號」軍艦是自主研發,排水量4000噸,將成為中國海軍新一代主力作戰艦型。

《防務新聞》問羅登:這艘護衛艦在入列儀式後的6個星期就開始執行為期7個月的任務。這麼短的時間在美國幾乎是不可能的,因為一艘新的軍艦在首次執行任務之前需要做許多測試,一般都要一到兩年。

羅登表示,他也可以把一艘導彈巡航艦入列,然後就讓它駛出港口,但是他不會那麼做。他強調了測試的必要性。他說,他希望艦上所有人都100%地對軍艦有信心,對軍艦執行的任何任務有信心。

他還說:中國人是怎麼想的?我不知道。他們覺得他們得那麼做,我對此覺得有意思。為了什麼目的?我不清楚。

報導說,中國一直在進行海軍現代化。一大努力就是將遼寧艦航母艦群發展成一支遠洋作戰力量。幾天前,這個航母編隊首次在南中國海進行了演習。(近日通過台海北返青島基地)

羅登的訪談也表明為何9輛新加坡裝甲車去年11月21日在香港被扣,至今近兩個月,北京仍未歸還。其中原因固然與星光部隊在台灣受訓有關,另外就是美軍在新加坡部署瀕海戰鬥艦(LCS),激怒北京。

羅登說,在星加坡的LCS已完成部署並服役,2017年不準備再增派了。據了解,美國海軍「獨立」級瀕海戰鬥艦「科羅納多」號(LCS-4)去年10月抵達新加坡樟宜海軍基地,開始在「印亞太」(Indo-Asia-Pacific)地區輪換部署。美國海軍高級官員指出,「科羅納多」號目前已經進入戰備狀態,隨時可以作戰。

「科羅納多」號是首艘部署到東南亞的「獨立」級瀕海戰鬥艦,新加坡樟宜港將作為「科羅納多」號的維修中心,配合其與地區其他國家開展演習。在美國對南海主張自由航行之際,「科羅納多」號前進新加坡,北京做何想法,不言而喻。

濱海戰鬥艦(Littoral Combat Ship,LCS)是美國海軍下一代水面戰艦的第一種設計。LCS比導彈驅逐艦更小,與國際上所指的護衛艦相仿。LCS具有小型攻擊運輸艦的能力,具有可操作兩架SH-60海鷹直升機(SH-60 Seahawk)的飛行甲板和機庫,還有從船尾回收和釋放小艇的能力,以及足夠大的貨運量來運輸一支小型攻擊部隊、裝甲車、和碼頭接駁器。

LCS強調速度、可根據戰鬥任務類型靈活調整的模組空間和較淺的吃水。

(中時電子報)