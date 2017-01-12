台西客運被踢爆該報廢車輛當學生專車
台西客運公司遭踢爆以超越使用年限的老舊車輛充當學生專車，影響行車安全。又違規將只能行駛在縣內的綠牌車輛跨縣運輸。該公司副理張復凱坦承車輛過期，否認後者指控。但是除了投訴者，記者下午也直擊後者違規事實。
虎尾農工某家長曾在北部客運公司任職，對於《公路法》、《學生交通車管理辦理》等有關營業大客車檢驗、使用等十分嫻熟，他向本報投訴台西客運諸多缺失及違規、違法行為。
他指出，根據《學生交通車管理辦法》規定，載運幼兒及國小學生的第一類大客車使用年限10年就得汰換，運輸國、高中生為15年。台西客運有一批2001年出廠的車輛，按規定去年就得報廢，迄今還在當學生上下學專車，罔顧行車安全。
投訴者也指控，綠色車牌屬縣市公車，只限行駛於縣市內，不得越縣市，除非事先申請到路權；而紅牌才是可暢行全國的遊覽車。但台西客運卻以合法掩護非法，將綠牌車輛做為學生專車，並跨縣市運載。
對於民眾投訴，張復凱承認部分車輛使用年限已經在去年屆期，強調一批新車剛採購進來，本周會完成車體外觀噴字及內部整理作業，預計下周可全面汰舊換新。
至於違法將綠牌車越縣市載客一事，張復凱則否認觸法，辯稱跨縣市使用的是紅牌車。
然而，記者下午利用虎尾農工放學搭車時，目擊到該公司確實使用綠牌車做為學生專車，而前擋風車窗便標示著大林慈濟醫院等嘉義縣停靠站、地字樣。
問學生知不知道每天搭的交通車已超過報廢年限，幾乎沒人知道，但一直抱怨車子老舊又骯髒，車內不時有蟑螂出現。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。