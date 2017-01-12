台西客運被踢爆該報廢車輛當學生專車

台西客運以超過行駛年限的車輛當學生專車，但學生幾乎都不知道，只是一直抱怨車子老舊，影響安全。（許素惠攝）

台西客運許多學生專車出廠年份2001年，超過《學生交通車管理辦法》規定15年年限。（許素惠攝）

台西客運綠牌縣市公車按規定不能越縣市運輸，但該公司違規將之做為學生專車，並越出雲林縣到嘉義縣大林慈濟醫院。（許素惠攝）

報廢車輛當學生專車之一 (許素惠攝影)

報廢車輛當學生專車之二(許素惠攝影)

台西客運公司遭踢爆以超越使用年限的老舊車輛充當學生專車，影響行車安全。又違規將只能行駛在縣內的綠牌車輛跨縣運輸。該公司副理張復凱坦承車輛過期，否認後者指控。但是除了投訴者，記者下午也直擊後者違規事實。

虎尾農工某家長曾在北部客運公司任職，對於《公路法》、《學生交通車管理辦理》等有關營業大客車檢驗、使用等十分嫻熟，他向本報投訴台西客運諸多缺失及違規、違法行為。

他指出，根據《學生交通車管理辦法》規定，載運幼兒及國小學生的第一類大客車使用年限10年就得汰換，運輸國、高中生為15年。台西客運有一批2001年出廠的車輛，按規定去年就得報廢，迄今還在當學生上下學專車，罔顧行車安全。

投訴者也指控，綠色車牌屬縣市公車，只限行駛於縣市內，不得越縣市，除非事先申請到路權；而紅牌才是可暢行全國的遊覽車。但台西客運卻以合法掩護非法，將綠牌車輛做為學生專車，並跨縣市運載。

對於民眾投訴，張復凱承認部分車輛使用年限已經在去年屆期，強調一批新車剛採購進來，本周會完成車體外觀噴字及內部整理作業，預計下周可全面汰舊換新。

至於違法將綠牌車越縣市載客一事，張復凱則否認觸法，辯稱跨縣市使用的是紅牌車。

然而，記者下午利用虎尾農工放學搭車時，目擊到該公司確實使用綠牌車做為學生專車，而前擋風車窗便標示著大林慈濟醫院等嘉義縣停靠站、地字樣。

問學生知不知道每天搭的交通車已超過報廢年限，幾乎沒人知道，但一直抱怨車子老舊又骯髒，車內不時有蟑螂出現。

(中時)