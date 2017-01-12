駐阿美軍自衛開火釀33平民死 北約證實

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北大西洋公約組織今天證實，駐阿富汗美軍去年在阿富汗昆都茲省一場單一事件中，因「自衛」造成33名平民身亡，凸顯軍事行動釀成的平民傷亡。

這也是這場15年軍事行動最具爭議的議題之一。

這起事件發生在去年11月3日，美軍和阿富汗部隊在動盪不安的北部昆都茲省（Kunduz）一個村落與藏身民宅的塔利班部隊交火時，請求空中支援。

這份報告說，塔利班藏身開火的建物內，可能有男女平民和孩童。2名美軍和3名阿富汗突擊隊員也在交火中喪生。

平民身亡在當時引發不滿，受害者親屬將死去孩童殘缺不整的屍體堆到卡車後頭遊街。

北約（NATO）阿富汗堅定支援任務（Resolute Support）發表聲明指出：「令人遺憾的是，調查判定，33平民因此身亡，27人受傷。」

聲明說：「為防衛自身及阿富汗部隊，美軍朝塔利班自衛性回擊，當時塔利班將民宅當做開火據點。」

美軍駐阿富汗指揮官尼柯森（John Nicholson）表示：「無論當時情況如何，我對犧牲無辜性命深感遺憾。」1060112

(中央社)