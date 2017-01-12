與名流交好 陸氣功大師王林因病保釋
在中國大陸與許多政商娛樂圈名流建立關係的「氣功大師」王林，因涉及一起綁架殺人案而在2015年被調查。但法院今天裁定，王林因患有嚴重疾病無法出庭，中止對他的審理。
綜合陸媒報導，王林與已經落馬的中國大陸前鐵道部長劉志軍和廣東省政協主席朱明國等人關係密切。在一本已出版的照片集中，王林和演藝界的趙薇、李冰冰、王菲和前夫李亞鵬、李連杰及阿里巴巴董事長馬雲等人親密合影。
王林被媒體形容為一些政治人物身邊的高人，扮演「國師」的角色，和另一名以特異功能聞名的大師曹永正相提並論。曹永正被認為是已落馬的中共前政治局常委周永康身邊的「國師」，並已在去年以行賄罪等罪名被判處有期徒刑7年。
2015年7月，王林因涉及買兇殺害自己的關門弟子鄒勇而被江西警方調查。王林和鄒勇原為師徒關係，兩人後因官司交惡。2015年，鄒勇被綁架失聯，最後被發現拋屍鄱陽湖。
澎湃新聞報導，江西省撫州中級法院作出裁定，因被告人王林患有嚴重疾病，無法出庭，對王林中止審理，對其他被告人繼續審理。目前王林已獲保釋，正在醫院治療。1060112
(中央社)
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