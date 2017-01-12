黨產官司預防訴訟無實益 中投撤告

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中投、欣裕台公司去年10月初預防黨產會可能做出決議，先提起訴訟防守。兩公司委任律師認為本案已無實益，昨天提出撤回起訴狀，法院受理後，今天宣告訴訟程序終結。

本案緣於國民黨、中投、欣裕台去年10月初在行政院黨產委員會擬做出行政處分前，先一步向台北高等行政法院祭出「預防性不作為訴訟」。後來黨產會陸續做出行政處分，包含凍結國民黨在永豐銀行帳戶、台支本票，也決議認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，並令中投及欣裕台在30天內收歸國有。

國民黨、中投、欣裕台不服這些行政處分，分別提出聲請停止執行及本訴訴訟，法院陸續就聲請停止執行部分進行裁定，本訴均尚未開庭。國民黨9日提出撤告，中投、欣裕台則在昨天提出撤告。1060112

(中央社)