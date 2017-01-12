寒士尾牙急募款 8旬奶奶炒米粉號召
華山基金會將於22日舉辦寒士吃飽30老人尾牙，但募款仍缺4成，年年參加的87歲張奶奶今天挽袖炒米粉，號召善心人士捐款，讓尾牙能如期舉行。
高齡87歲的張奶奶過去在菜市場賣菜，賣家鄉竹南出產的米粉維持家計，總是天濛濛亮就出門批菜販賣，三餐都由先生打理，後來先生離世後，便獨自一人生活，很少與外人接觸，餓了便自己煮米粉果腹。
4年前華山基金會介入服務後，讓她漸漸敞開心房，對她而言「華山就像家人，將她照顧得很好」，並且年年受邀參加基金會舉辦的老人尾牙。
眼看尾牙在即，募款卻仍缺4成，張奶奶今天挽起衣袖，熟練地炒起米粉，她說，米粉在以前是「高級食品」，只有喜慶宴客、特殊節目才會以炒米粉招待客人，也希望藉此喚起各界捐款支持，現場香氣四溢。
華山基金會將於22日舉辦第27屆寒士吃飽30「雞福添壽 暖心尾牙」老人尾牙，預計辦理近千桌，約1萬位長輩參與，讓每一位孤單的長輩都能吃上一頓熱鬧喜慶的尾牙宴。
華山基金會表示，老人尾牙每桌新台幣5000元，並提供每位長輩500元應急紅包，目前募款尚缺4成，急需各界伸出援手，認助一個紅包、一桌餐宴，讓獨居老人能在歲末年終之際，享用一頓溫馨的團圓飯。愛心專線（02-2836-3919#215）江小姐。1060112
(中央社)
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