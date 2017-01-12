販毒討債集團首腦 千萬現金放家中
屏東縣政府警察局今天宣佈破獲以劉姓男子為首的販毒討債集團，這個集團率眾逼討債不成，竟開車撞飛被害人，警方在劉姓男子家中還查扣新台幣1350萬元及市價千萬元的毒品。
屏東警方執行治平專案，昨天在屏東市和內埔鄉分別逮捕以43歲劉姓男子為首的販毒討債集團共6人。警方表示，劉姓男子去年7月間，組成暴力討債及恐嚇取財犯罪集團「仁德會」，持磚塊、盆栽及球棒等兇器，毆打被害人成傷，並持鐵棍、球棒及高爾夫球桿等兇器，搗毀被害人所經營的水果攤，還逼迫無償還債務義務的被害人簽具2000萬元本票為抵押。
警方表示，1名周姓被害人不從，被劉男等人以高速開車衝撞，不但數次極速將周姓被害人撞飛，還將他輾過，導致周姓被害人傷重送醫。
警方昨天前往劉姓主嫌住家搜索，查獲市價1000萬元的2300公克K他命毒品及改造手槍，還在5樓閣樓發現滿地千元大鈔，總數高達1350萬元，警方懷疑為犯罪贓款。
警方依恐嚇取財及毒品危害防制條例、槍砲等罪嫌，將劉男在內的6人移送法辦。1060112
(中央社)
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