「我心內的水返腳」攝影展 帶您一窺少年世界

汐止少年福利服務中心舉辦第1屆青少年攝影展「我心內的水返腳」，即日起至2月5日在汐止圖書館大同分館展出。（新北市立圖書館提供）

汐止少年福利服務中心舉辦第1屆青少年攝影展「我心內的水返腳」，即日起至2月5日在汐止圖書館大同分館展出，本次靜態攝影展由12到20歲學籍或戶籍在七星區的少年報名參加。

攝影展展出主題有「我的舌尖記憶」、「我的祕密基地」、「我的時光機」、「我的第一次」，還有「我的部落」等五項，讓社區民眾更加瞭解少年眼中的世界是什麼樣子，並期許對少年群體的更認同與尊重。

此外，有來自各個部落的原民少年，以「我的部落」為主題，藉由部落故事帶出原住民歷史、文化和信仰，培養民眾欣賞原民文化，增進民眾對原住民的支持與了解。

(中時)