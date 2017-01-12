安倍晉三訪菲 見證5項合作文件簽署

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菲律賓總統杜特蒂與來訪的日本首相安倍晉三，今天在馬拉坎南宮見證了5項合作文件的簽署，兩國將加強在社會經濟發展、海事安全、交通、農貿等領域的合作。

安倍晉三今天展開對菲律賓的2天官式訪問，下午前往馬拉坎南宮與杜特蒂舉行了約30分鐘的閉門會議，之後2人出席了合作文件簽署儀式。

「馬拉坎南宮廣播暨電視機構」（RTVM）轉播了簽署儀式。

首先由菲律賓外交部長雅賽與日本駐菲律賓大使石川和秀簽署有關「經濟暨社會發展計劃援助」交換照會，日本政府將為菲律賓海岸防衛隊提供6億日元（約新台幣1億6806萬元），協助菲國購買快艇及其他反恐設備。

第2份文件是「低碳成長夥伴關係/信貸機制合作備忘錄」，同樣是由雅賽與石川和秀簽字，菲日兩國將成立聯合委員會，透過促進投資、科技應用、產品系統服務及基礎設施，為菲國邁向低碳成長奠基。

接下來，杜特蒂與安倍見證了「菲律賓海岸防衛隊與日本海上保安廳的合作備忘錄」、「菲律賓總統府通訊辦公室與日本總務省合作備忘錄」、以及「日本國際協力機構與菲律賓土地銀行5年貸款協議」的交換。

透過後3項協議，日本政府將協助菲國提升海事安全、海洋環境保護等能力，透過雲端數據廣播測試道路交通系統的效率，以及在5年間為菲律賓農貿企業及農民組織提供1兆日元（約新台幣2801億元）的融資。

日本原已是菲律賓主要國外官方援助來源之一，去年10月杜特蒂訪問日本，又帶回包括豐田、三菱等大廠的18億5000萬美元（約新台幣590億5570元）的投資承諾。1060112

(中央社)