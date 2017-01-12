背著發報器的鵟飛回金門 解開遷徙之謎
金門國家公園管理處委託台灣猛禽研究會劉小如、許育誠教授研究團隊在3隻猛禽繫上GPS-GSM發報器放飛後，其中2隻已在去年11月飛回金門，顯示牠們穿越中國大陸後，一路往北飛到俄羅斯阿穆爾州、薩哈共和國，來回飛行8000多公里至1萬1000多公里，成為國內首樁完整紀錄遷徙訊息，解開鵟遷徙之謎的案例。
金管處指出，研究團隊於2015年11月在金門東沙尾一帶，為3隻猛禽繫上GPS-GSM發報器放飛後，其中2隻已於2016年11月陸續飛回金門，另有1隻在進入黑龍江省雙鴨山市西南方山區後斷訊，至今尚未收到後續的資訊。
根據衛星資料顯示，3隻鵟在繫放後的2016年4月北返，經過中國大陸福建、江西、浙江等省轄區後一路往北飛往俄羅斯阿穆爾州、薩哈共和國，在度夏地停留2-4個月後，再於9月陸續啟程南遷，前後飛行8千多公里至1萬1千多公里才抵達金門。
許育誠教授於在今年初再次返回金門調查時，觀察到2隻背著發報器的鵟，在原繫放棲地附近活動。
許育誠表示，衛星訊號顯示鵟於北返時飛得比較專心，中途較少停留，南遷時則走走停停，推測可能跟遷移時的天候有關，天氣不好或是風向不對時，牠們就不太移動。另也有可能春季要趕回去繁殖，中途較少停留。
衛星追蹤結果也顯示，每隻鵟的活動範圍都很小，介於0.53平方公里至1.96平方公里之間，遠低於國外研究所發現的活動範圍，推估金門的鵟為度冬族群，這段期間不需要維持繁殖領域，其活動範圍僅需提供足夠食物來源即可。
金管處表示，金門位於亞洲東部鳥類遷移的路徑上，每年都有多種猛禽在遷移途中經過，目前已紀錄的猛禽高達34種以上。由於這些猛禽大多是候鳥，跨越許多國家和地區，瞭解牠們整年活動經過的地區，以及在各地停留的時間和使用的棲地現況，有助於遷移性猛禽的保育工作。
(中時)
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