郭董如台灣川普？ 謝金河：台灣期待一個創富的領導者
川普此次以創富者的身分贏得美國總統選舉，若其上任後真能再次讓美國偉大，屆時台灣的川普現象勢必成熱點。財信傳媒董事長謝金河認為，屆時一個勇於創富的領導者可能應運而生，「也許像郭董這樣的人，未來可能在政壇領風騷」。
政黨輪替後，新的領導人通常會有一段不算短的蜜月期，然而這次蔡英文總統的蜜月期似乎特別短，「在很短時間，她的民調快速滑落」，謝金河指出，也許和改革戰線拉太長有關。
謝金河以美國總統為例，指出川普當選後，號召全球大企業投資美國，並端出減稅方案，讓2017年的世界經濟充滿樂觀希望。相對的，台灣除了年金改革、同性婚姻等議題引起爭議外，此次一例一休又引起勞資雙方前所未有的衝突，整個社會都反彈，「企業界人士的失望溢於言表」。
而如今大陸主打一帶一路，台灣卻推一例一休；大陸開放UBER，台灣卻以全世界最嚴厲的手段取締UBER和Airbnb；近期因一例一休引發的物價上漲，政府卻要找鬍鬚張等業者喝咖啡。他批評，大陸在經濟領域十分開放，台灣卻「愈管制愈嚴格」，愈來愈沒有彈性。
現今台灣的主流意識為「分配重於創富」。作家范疇曾說，台灣賢人的標準幾乎是「不懂創富卻勇於分配」的人，謝金河則認為，這樣的情勢將會走向「一個勇於創富的人可能應運而生」。他指出，若川普上任後能使美國再次強大，屆時台灣的川普現象將成熱點，「也許像郭董這樣的人，未來可能會在政壇領風騷」。
(中時電子報)
文章來源：謝金河FB
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