川普快上台 陸：中美貿易摩擦是正常的
美國準總統川普即將就任，中美貿易前景及如何解決摩擦受到關切。中國大陸商務部發言人孫繼文今天說，中美出現貿易摩擦是「正常情況」，中國大陸主張透過對話與合作方式化解矛盾。
中國大陸商務部今天舉行記者會，孫繼文在回答媒體提問時，作上述表示。
除川普即將就任的變數外，美國貿易代表辦公室日前發表報告指出，中國大陸加入世界貿易組織（WTO）已15年，但仍未能履行承諾，美國已為此向WTO控告中國大陸20次，也受到外界關注。
對此，孫繼文表示，中國大陸不能認同這項報告。中美互為第2大貿易夥伴，近來兩國卻經貿摩擦不斷，雙方相互控告。但中美同為WTO重要成員，也互為重要的貿易和投資夥伴，中美經貿往來和交流對各自經濟成長乃至全球經濟穩定復甦，至關重要。
孫繼文說，隨著中美雙邊經貿關係不斷發展，「出現一些貿易摩擦是正常情況」。中國大陸主張透過平等對話、業界的合作，妥善化解矛盾，實現互利共贏。而雙方都應按照WTO的規則處理貿易摩擦。1060112
(中央社)
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