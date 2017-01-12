一例一休新規範 勞動部：例假、休息日可混搭

勞動部表示，只要勞資雙方同意，且在上班不超過6天的情況下，例假跟休息日可任意挪移。圖為百貨公司員工上班畫面。（資料照片 王英豪攝）

（20：28 更新內文）周休二日新制「一例一休」上路之後，多個企業、社福團體、學校等單位反彈，認為排班彈性過度僵硬，不利於人力調度，但據勞動部的最新解釋，只要勞資雙方都同意，例假、休息日是可以在事先排班時，在周期間挪移調動，但必須符合「不連續上班超過6天」的規定。

舉例來說，一般固定周一至周五上班的企業會與員工約定周六為休息日、周日為例假日，但如果周日突然需要員工加班、又卡在例假日不得上班的規定，這時候只要勞資協商後雙方同意，便可以事先將周六、周日的休息日與例假日對調，可同時出勤，且不影響周間的上班。

勞動部官員解釋，一例一休上路之後，很多企業都以為休假日、例假日固定了之後就無法調動，或是休息日跟例假日一定要連續等，但依據新的函釋，勞動部說明，因為《勞基法》第36條所定的例假，意旨在合理中斷勞工的連續勞動，也就是說，只要在周期間有1個例假日，且勞資協商排班時，在上班6天之後，只要第7天讓勞工休假、中斷連續勞動，不管是排入休息日或例假日都可以。

(集團連線報導)