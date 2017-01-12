HBL超人氣 樂高蝙蝠俠搭高鐵也要來
本屆HBL男子組12強賽移師高雄巨蛋舉行，高人氣竟然連樂高蝙蝠俠都遠渡重洋一同共襄盛舉，平日以守護高譚市為己任的他，其實也熱愛與年輕球迷接觸，更愛玩自拍，接下來一直到周日都在高雄巨蛋出沒，還預告周日最佳拍檔羅賓也將來與球迷見面。
知名電影公司看到HBL的高人氣，繼上屆HBL引進《蝙蝠俠對超人》後，本屆再度請來《樂高蝙蝠俠》到場匯聚人氣，除了身高超過2公尺的樂高蝙蝠俠吉祥物是來自美國，就連一樓大廳的電影攤位裝飾，也是遠渡重洋而來，主辦單位特地花了4個小時才組裝起來，噱頭十足。
只見首度來台的樂高蝙蝠俠，不但搭高鐵南下，還自拍獨望窗外的帥氣模樣，來到球場後，獲得球迷大聲歡呼，更與球迷玩起自拍，魅力席捲高雄巨蛋。
(中時電子報)
關鍵字：自拍
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