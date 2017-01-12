侵害女兒還說「妳長大了」 獸父判10年
新北市一名獸父見女兒年幼可欺，竟以「有沒有長大」為由，強脫女兒內褲指侵得逞，完事後還對女兒說「妳有長大」；女兒受不了在網路寫下「死掉也沒關係」，男友追問，獸父惡行才曝光。新北地院12日依對幼女強制性交等罪判他10年徒刑。全案可上訴。
判決指出，這名獸父與妻子育有1女1子，兩夫妻多年前已離婚，他偶爾返家探視子女，不料他卻在2012年7月間，趁妻子不在家，闖進當時年僅13歲的女兒小慈（化名）房間內，詢問女兒「有沒有長大」、「可不可給爸爸看？」後，不顧小慈反抗，指侵得逞，完事後還對女兒說「妳有長大」。
2014年11月某日上午，獸父再度前往探視兒女，見小慈下課在房間，要求兒子去樓上澆花支開兒子後，再度問小慈「可不可以看妳下面？」，再度指侵女兒，更對女兒撫胸吸奶。
小慈擔心家庭破碎，隱忍多時不敢告訴任何人，直到她前年在網路寫下「死掉也沒關係就解脫了」，男友查覺怪異，苦苦追問小慈才知此事，男友氣得向小慈母親告狀，獸父惡行終被揭穿。
獸父審理時否認犯行，強調他要上班不會在早上去探視兒女，更不可能性侵女兒，但法院審理時指出，獸父曾在警詢時坦承有問女兒「有沒有長大」、「可不可以看你下面」。
另外小慈提供的電話錄音內容，獸父雖否認小慈質問，但仍多次說出「爸爸不小心的」、「爸爸不小心摸到裡面一點點啦，又不是故意的」，認為小慈指控可採，審結依對幼女強制性交等罪合併判處獸父10年。全案可上訴。
(中時)
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