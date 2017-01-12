林心如坐月子 仍惦念《秀麗江山長歌行》

林心如在《秀麗江山長歌行》是女中豪傑。（中視）

林心如在《秀麗江山長歌行》飾演陰麗華。（中視）

《秀麗江山長歌行》正在台灣首播，該劇是身兼女主角與製作人的林心如「懷了3年」所產下的孩子！戲外的她，日前剛生下女兒「小天使」，還在坐月子中，她受訪時表示，一直覺得她演出的「陰麗華」是一個很勇敢、獨立的女生，「我希望所有的女孩子都可以像她一樣勇敢，睿智，也能勇往直前地完成自己的夢想。」

劇中的陰麗華聰明豪爽、身手了得且頗有膽識。自小認識劉秀、長大後又追隨劉秀揭竿起義，一同並肩戰場，是個巾幗不讓鬚眉的女英雄。林心如表示，很喜愛陰麗華這個角色的個性，這也是比較不同於以往演出的角色類型。她覺得自己與陰麗華的性格很像，都有一點比較像男孩子的性格與感覺：「她是比較豪氣、爽朗的一個女人，也不太會去專注在女人之間一些小枝小節上的事情上，和我還蠻像的。」

她回憶，在拍完上部戲後很快就有人推薦《秀麗江山》這個故事給她，她看完後很喜歡這部小說，且女主角陰麗華就是那種比較有男子氣概的女生，不同於之前她演出的溫柔類型，「這個故事裡面的陰麗華上戰場，和丈夫一起在馬上打天下，這些橋段劇情，都和之前的角色有較大的不同，也是特色。」而且她對漢朝的歷史也感興趣。

(中時)