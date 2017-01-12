2017大陸春運 預計載客近30億

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中國大陸國家發展改革委發言人趙辰昕今天表示，預計2017年春運期間，全大陸旅客輸送量將達到29.78億人次，比2016年成長2.2%。

其中，道路運輸25.2億人次，成長1%；鐵路運輸3.56億人次，成長9.7%；民航5830萬人次，成長10%；水運4350萬人次，成長2%。

新華社報導，今年春運從1月13日正式開始，到2月21日結束，總計40天。趙辰昕表示，今年春運壓力仍然很大，甚至比前幾年壓力還有所增加，主要原因是客運壓力更大、客運和重點物資運輸統籌的難度較大。

此外，大陸氣象部門預測，今年冬天天氣的不確定因素較多，局部地區可能會出現雨雪冰凍、大霧和團霧天氣，影響交通秩序。

報導說，目前道路、水運的運力比較充足，鐵路高峰時段部分方向供需仍然可能失衡，民航受空域資源限制，高峰期部分航線可能一票難求。1060112

(中央社)