潘基文回韓以身許國 彰顯參選總統意圖
韓聯社報導，被視為南韓下屆大選執政陣營潛在候選人的潘基文今天下午飛抵仁川機場。
這是他2007年就任聯合國秘書長以來首次以平民身分回國，但高調表態措辭激昂，事實上表明問鼎總統的意願。
潘基文在機場表示，韓國面臨巨大難關，須終結貧富兩極化、意識形態、地域及新舊矛盾，定要實現國民大團結。
潘基文稱，願憑藉聯合國秘書長任內積累的經驗和見地為韓國年輕人的美好未來引路，燃燒自我以身許國之念未變。
據悉，潘基文將在今後一段時間裏置身於中間地帶與朝野保持適當距離，但輿論普遍認為，潘基文將引爆各黨派合縱連橫的變局。
南韓民意調查機構Realmeter今天發佈的民調結果顯示，最大在野黨民主黨前黨魁文在寅在下屆總統選舉民調中，以27.9%的支持率位居第1，與潘基文的差距拉大至7.6個百分點。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，這是Realmeter於本月9至11日針對南韓全國1511名選民進行的問卷調查所獲得的結果。
具體而言，前聯合國秘書長潘基文以20.3%排第2，較前1週下降1.2個百分點，連續兩週出現下滑。民主黨籍京畿道城南市長李在明，以11.3%的支持率躋身第3。隨後依次是國民之黨前黨魁安哲秀（7.1%）、忠清南道知事（省長）安熙正（5.2%）等。
前1週（2至6日）進行的調查結果顯示，文在寅（26.8%）和潘基文的支持率（21.5%）相差5.3個百分點，而此次拉大至7.6個百分點。
Realmeter表示，被捲入賄賂傳聞、要求過高的迎接禮遇惹議等因素，拉低了潘基文的支持率。1060112
(中央社)
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