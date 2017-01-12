陸婚戀調查 女厭吝嗇男厭拜金
中國大陸春節返鄉，年青男女最怕親朋好友「逼婚」，江西省單身族的逼婚壓力最大。而77%的男性最無法忍受對方是個拜金女，59%的女性最無法忍受對方吝嗇。
澎湃新聞報導，近日發布的「2016－2017年中國男女婚戀觀調研報告」中，婚戀交友網站調查1萬6525人發現，近6成單身男與半數單身女都曾經被父母逼婚。
從大陸省市來看，男性受到逼婚壓力最大的省份依次為：江西、河南、廣東、安徽和陝西；女性受到逼婚壓力最大的省份依次為：江西、安徽、河南、上海和雲南。
而在對另一半的要求上，「長相」佔相當重要的一環，僅有6%的男性與5%的女性不在意自己另一半的長相好看；而男性則年齡愈大，愈要「看臉」，65%的40歲以上男性，認為另一半的長相很重要。
此外，日常相處上，77%的男性最無法忍受對方是個拜金女，其次是無理取鬧。而59%的女性最無法忍受對方是個鐵公雞，其次是娘娘腔和斤斤計較。
婚戀調查還顯示，男性最理想的女性伴侶是南方的廣東地區、大學學歷、月入人民幣5000元（約新台幣2.3萬元）、身高159至163公分的28歲女性。
而女性的理想男性伴侶則是北京地區、大學學歷、月收入人民幣2萬（約新台幣9萬元）、身高175至180公分的33歲男性。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。