提勒森：美日安保適用釣魚台 日表歡迎
美國國務卿被提名人提勒森，美東時間11日在參院外交委員會任命聽證會上表示，釣魚台列嶼是美日安全保障條約的適用對象。對提勒森的說法，日本政府表示歡迎。
提勒森（Rex Tillerson）在美國聯邦參院外交委員會任命聽證會中，被問及「如果中國想佔領釣魚台列嶼，美國是否動武予以阻止」?提勒森表示，美國與日本長久以來是同盟關係，有關防衛的保證，美國與日本之間訂有條約，會根據條約予以應對。
提勒森認為美國對於中國大陸，應有新思維。美國與中國大陸之間的經濟關係重要，但美國有必要關注中國大陸的動向。中國大陸南海造人工島，以及2013年11月在涵蓋釣魚台列嶼的東海上空劃設防空識別區，都是違法的行為。
對於中國大陸在南海造人工島一事，提勒森批評歐巴馬政府沒做好充分的因應措施，才導致事態惡化。提勒森說：「應該發出明確的訊息，讓中國停止造人工島，且勿靠近人工島」。
針對提勒森的看法，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在例行記者會上表示：「（提勒森）還沒正式就任，日本政府盡量不做正式的評論，但迄今，日本與美國的立場很明確，釣魚台列嶼是在我國的管轄之下，適用於美日安全保障條約第5條，希望美國國務卿也沿襲這個立場。」
美國總統歐巴馬於2014年4月訪日時表示，日本的領土、包含釣魚台列嶼在內，是美日安保條約第5條的適用對象。之後，這方針也明載於美日共同文件，但美國總統當選人川普在總統選戰期間曾揚言，不排除將駐日美軍從日本撤出。1060112
(中央社)
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