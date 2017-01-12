肉鬆熱狗麵包 新加坡華人成長記憶
菠蘿麵包和紅豆麵包是台灣傳統口味麵包，在新加坡的華人社群中，街頭巷尾麵包店裡，甫出爐香噴噴的肉鬆麵包、熱狗麵包，總能喚起大小朋友成長歲月的美好回憶。
台灣人愛吃麵包，這也讓鬆軟、口味變化多的台式麵包堪稱一絕，大街小巷裡，傳統小型麵包店四處可見。昔日鄉間小學生邊啃麵包邊走路回家場景並不陌生，時至今日，即使便利商店林立，大型烘焙坊競相出擊，不斷推陳出新，但菠蘿麵包和紅豆麵包絕對是架上「經典款」，也是共同成長記憶。
這種共同伴陪大小朋友成長記憶歲月的麵包，即便是華人社群仍各有所好。如果將場景轉到新加坡，這裡的華人偏好可不一樣，新加坡一般人最常消費的鄰里組屋區附近的麵包店裡，同樣也有這種屬於不老騎士的常青樹麵包。
新加坡勿洛（Bedok）水池路附近頗富盛名的「J BOY Bakery」烘焙坊業者譚俊豪說，新加坡的華人社群多半仍偏好鬆軟口味麵包，諸如菠蘿、起司麵包或各種不同內餡的麵包，種類繁多，但相較於台灣普遍最愛的菠蘿麵包和紅豆麵包，肉鬆麵包、熱狗麵包堪稱是永遠不敗的「經典款」麵包。
他指出，組屋區麵包店、小販中心或百貨商場裡的烘焙坊，雖有各種諸如法式棍子麵包等西方口味麵包，不過，肉鬆麵包、熱狗麵包仍是麵包架上永遠不可或缺的主角。
不少華人上班族朋友、牽著孫子上學的建國一代華人阿公或阿嬤，均利用途中經過麵包店的有限空檔，不假思索的逕自選購肉鬆麵包、熱狗麵包，做為早餐或下午點心的充飢最佳選擇。
肉鬆麵包、熱狗麵包外表樸實，這家勿洛地區的烘焙坊麵包師傅俐落地將發酵完成麵團分割滾圓，並在師傅巧手之下將熱狗置入其中，也把肉鬆輕輕的灑上成形的麵包上。
這兩種「經典款」麵包的香味也隨著空氣飄散，讓人食指大動。1060112
(中央社)
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