補習班性侵女學生 和解獲緩刑

21歲李姓男大生2015年在高雄某補習班打工，見辦公區僅有13歲國一女學生與另名同學在場，一時色慾薰心，先支開另一人，再對國一女學生擁抱、強吻，甚至將對方帶進廁所指姦得逞。李男挨告後，賠償被害人26萬元獲和解，高雄地院審酌他已有悔意，並從事志工悔過，輕判徒刑2年、緩刑5年。

(中時)