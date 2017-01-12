統促黨、愛國同心會陳抗滋事 中山分局依法送辦
香港社運人士黃之鋒等人日前來台參與座談會，下機場就被中華統一促進黨、愛國同心會等團體抗議，險被毆打。警方如臨大敵，7、8日2天的行程，大陣仗維安，並將數名脫序、推擠、辱罵員警的陳抗分子，依妨害公務、社維法等送辦。
北市警中山分局今天表示，7、8日於松江101號國際會議中心舉辦的「時代眾志．自決力量：2017 台港新生代議員論壇」座談會活動，7日下午，統促黨成員溫、楊姓等2人，帶領群眾衝撞執勤員警。經事後檢視蒐證影片，已通知溫等2人到案說明，依妨害公務罪嫌送辦。
另，8日上午，愛國同心會周、張姓成員約20人，駕車至座談會活動現場呼喊口號，經中山分局5次舉牌警告、命令解散、制止，現場群眾仍持續高呼口號不願離去，現場愛國同心會3名成員拒絕配合身分查證，依警察職權行使分別實施管束。
事後經檢視蒐證畫面，中山分局依法通知咆哮：「警察奴才」等不雅字眼的蕭姓民眾，依妨害公務罪偵辦，另現場周姓等3名愛國同心會成員，依社會秩序維護法裁罰。
中山分局指出，警方尊重民眾言論表達自由，執法均會公平合理考量人民集會權利，與其他法益間之均衡維護，必定依法行政、落實蒐證、嚴正執法；同時呼籲民眾應以和平、理性的方式表達意見與訴求，如有違法，警方將檢視相關蒐證畫面依法偵辦，展現警方保障言論自由與嚴正執法兼顧之決心。
(中時)
關鍵字：中山分局
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