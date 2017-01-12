54歲鄺美雲不拒生後裸捐 「人生很多帶不走」
54歲香港女星鄺美雲當年以《容易受傷的女人》走紅，並和呂良偉有過一年婚姻，今(12日)她現身公益活動，並自掏腰包捐出800多萬台幣，力挺「看見愛 流動護眼計劃」，被問到是否會考慮生後裸捐，她不置可否說：「人生很多東西都帶不走」。
鄺美雲近來發起護眼計畫，加上自己出的200萬港幣（約810萬台幣），共計募得380萬港元（約1500萬台幣），將用來幫助老年人與學童進行護眼工作，鄺美雲透露自己40歲起有老花眼，如今3C產品盛行，對眼睛的愛護保養也應該加強。
據香港《蘋果日報》報導，被問感情生活，鄺美雲說現在每天都過得很豐富，沒時間考慮愛情，是否想過生後裸捐？她則表示：「人生很多東西都帶不走，去做就對了」，不排除在離開人世後捐出家產作公益。
(中時電子報)
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