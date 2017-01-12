《時來運轉》運彩報報 NFL分區季後賽 前4種子拚聯會冠軍

新英格蘭愛國者，擁有明星級布朗特(中)，以及本季例行賽全聯盟達陣次數最多的野獸跑衛布朗特，被視為奪冠大熱門。(美聯社)

國家美式足球聯盟(NFL)季後賽上週開打，4支外卡球隊全部被打掉，其中尤以例行賽拿下12勝4敗，全聯盟第3佳戰績的美聯西區外卡奧克蘭突擊者，以14：27不敵例行賽僅有9勝7敗的美聯南區冠軍休士頓德州人，最讓人感到意外。這也是NFL季後賽自2011-12賽季後，近5個賽季再一次出現兩個聯會的分區季後賽都由前4種子包辦的局面。

美聯頭號種子新英格蘭愛國者本季戰績14勝2敗傲視群雄，這支2015年的超級盃冠軍，已經連續5年都至少挺進美聯冠軍賽，擁有明星級四分衛布雷迪，以及本季例行賽全聯盟達陣次數最多的野獸跑衛布朗特，被視為奪冠大熱門自不待言。美聯季後賽碰上曾在例行賽輕鬆大勝27：0的德州人，預期可順利闖關，連續6年殺入美聯冠軍賽。

假如愛國者沒有意外，美聯冠軍賽的對手將是堪薩斯酋長對匹茲堡鋼人之間的勝方。兩隊例行賽戰績只差一勝，實力可謂伯仲之間，西區冠軍酋長力壓突擊者出線，以美聯第2種子免打外卡賽。鋼人是北區冠軍，外卡賽30：12擊敗邁阿密海豚晉級。鋼人與酋長本季例行賽曾交手一場，主場的鋼人以43：14大勝，但季後賽由於種子排名較低，酋長取得主場優勢，前個賽季酋長就曾在主場以23：13獲勝。

國聯方面，達拉斯牛仔例行賽戰績13勝3敗取得頭號種子，國聯季後賽對戰火力兇猛的綠灣包裝工，可能會是一場大比分的對決，尤其是包裝工的防守並不出色，在北區的失分甚至高於未能打進季後賽的明尼蘇達維京人，不過運彩開出的大小總分51.5，比起兩隊例行賽交手，牛仔作客贏30：16的比數還要大，牛仔本季主場平均可得29.1分，失19.8分，在季賽後各隊更重視防守的情況下，看來小分是較有利的選擇。

亞特蘭大獵鷹是本季例行賽進攻最狂隊伍，唯一總分突破500，甚至來到540分，西雅圖海鷹則維持一貫的穩健防守，失分292分僅次於愛國者和地面最佳防守隊伍紐約巨人，因此國聯的另一場季後賽可說是矛與盾之爭。獵鷹前3季都沒打進季後賽，海鷹則是連5年的季後賽常客，更在2014年首嚐超級盃，隔年再闖決賽。雖然海鷹作客較不被看好，但本季交手曾在主場拿下勝利，應該不會是一面倒的比賽。

(中時電子報)