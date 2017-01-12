韓國經典賽熱身賽 將對古巴、澳洲

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韓國隊今年經典賽徵召也受到困難，目前大聯盟僅確定吳昇桓一人。（美聯社資料照）

世界棒球經典賽3月開打，韓國隊今公布熱身賽行程，將在2月25至26日對決古巴，28日則是面對澳洲，在此之前還會前往沖繩進行集訓，與日職球隊進行熱身賽。

韓國隊今年經典賽徵召與中華隊相同受到種種困難，目前大聯盟球員中僅確定吳昇桓將要參與，國家隊將在2月中旬前往沖繩集訓，將與日職讀賣巨人、橫濱DeNA灣星隊，還有韓職球隊，進行3場交流賽。

隨後回國後，將在經典賽A組舉辦第高尺巨蛋進行熱身賽，2月25、26日先對上古巴，28日則要面對澳洲，韓國從2008年後與古巴交手留下2勝2負，對上澳洲則是上屆經典賽對上以6比0取勝;另外3月初也將進行官方熱身賽。

(中時電子報)