永祺車業尾牙捐消防警備車助救災

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永祺車業捐贈消防車給台中市消防局，由董事長張泰山（左四）致贈，市長林佳龍（左五）代表接受，立法院副院長蔡其昌（右五）見證。(林欣儀攝)

國內腳踏車大廠永祺車業今晚舉行28周年慶暨尾牙宴，並致贈消防局一輛消防警備車，為救災增添生力軍！這場捐贈儀式是由董事長張泰山致贈，市長林佳龍代表接受，立法院副院長蔡其昌見證，會場氣氛熱絡。

(中時)