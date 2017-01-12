懸9樓裝鋁窗 工人不慎墜落亡

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新北市35歲楊姓工人今天下午5時20分許，於五股區五股區新城三路一處大樓9樓安裝鋁窗時，不慎墜落身亡，圖為大樓外觀。（陳心瑜攝）

新北市五股區35歲楊姓工人今天下午5時20分許，於洲子洋一處大樓9樓安裝鋁窗時，不慎墜落，當場失去呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。事發原因仍待警方進一步釐清。

新北市勞工局表示，現場目前已停止作業，惟考量天色已晚，將於明日派員前往檢查，釐清雇主責任。

(中時)