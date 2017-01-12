侯佩岑的那道陰影 竟是「他」給的

侯佩岑今出席LV攜手聯合國兒童基金會的Silver Lockit慈善系列義賣一周年活動。(張佑銘攝)

侯佩岑與攝影師林炳存今出席LV攜手聯合國兒童基金會的Silver Lockit慈善系列義賣一周年活動，兩人現場打勾勾。(張佑銘攝)

侯佩岑今晚為LV攜手聯合國兒童基金會的Silver Lockit慈善系列義賣一周年活動現身，自認當媽後，對於小朋友的公益活動都很樂於參與，只是伴隨兒子Ian越來越大，侯佩岑也自招，現在有5%的時候，會告訴自己「要忍耐」，不過她卻透露，自己有道陰影是來自兒子！

她解釋，Ian在95%的時間都很乖巧，不過，之前她在幫Ian洗澡時，她怕Ian著涼，但Ian卻又不願意沖頭，兩人就在那僵持了5分鐘之久，後來她都不說話，兒子才明白媽媽生氣，勉為其難說「Okay」，但她說，這樣折騰下來，讓她覺得自己對幫兒子洗澡會有陰影，侯佩岑還笑說，其實老公也有跟兒子相處的陰影，兩人還常常互相取暖。

(中時)