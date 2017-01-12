馬辦：柯文哲除了罵人 有什麼市政建設
前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今天表示，請問台北市長柯文哲上任以來，除了罵人、牽拖前任市長，到底有哪些市政建設讓民眾鼓掌？請柯文哲不要總是一隻手指頭指著別人不是。
台北市長柯文哲下午接受廣播專訪，批評馬英九留一大堆舉債給他還，健保費欠一大堆，「說他守法？守法個屁」， 健保欠費判決定讞也不還。
馬英九辦公室發言人徐巧芯說，全台灣只有柯文哲做了2年地方首長還一直牽拖前任及前前任市長。請問柯文哲上任以來，除了罵人、牽拖前任市長，到底有哪些市政建設讓民眾鼓掌？
徐巧芯說，請柯文哲不要總是1隻手指頭指著別人不是，卻忘了其他4隻正指向自已。提醒柯文哲別忘了照鏡子，像今天這樣表演小丑般的言行，早已不再討好，只會惹人更看不起。1060112
(中央社)
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