異星入境艾美亞當斯 好萊塢星光大道留名

好萊塢女星艾美亞當斯（Amy Adams）今年雖與金球獎擦身而過，但她的職業成就今天在好萊塢星光大道上獲得肯定，得到屬於自己的星形獎章。

英國「每日郵報」（Daily Mail）與路透社報導，42歲的艾美亞當斯以最新1部作品拿下這枚獎章，她在派拉蒙影業（Paramount Pictures）科幻電影「異星入境」（Arrival）中的演出，獲得好萊塢近期多項獎項提名。

艾美亞當斯帶著丈夫、女兒，與在異星入境中合作男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）一同出席，這位女演員回憶起自己在好萊塢的早年經歷，以及至今的旅程。

她說：「我第1次被鼓勵去參加迪士尼徵選的時候，我想那是在1999年1月21日，這不是說我有在紀錄，那是我人生中第1場在洛杉磯的徵選，而我從來、從來沒有預料到，這會帶領我來到此刻，接下這項榮譽。」

「當我接到電話說史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）想見我時，我從沒想到他會真的給我1份工作。而且當我真的認為自己要離開這個產業時，菲爾莫里森（Phil Morrison）又帶著『妙媳婦見公婆』（Junebug）出現。」

艾美亞當斯在史蒂芬史匹柏2002年的犯罪電影「神鬼交鋒」（Catch Me If You Can）嶄露頭角，與奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）合作；而後在2005年的「妙媳婦見公婆」中飾演麻煩纏身的孕婦，並以此片榮獲個人首次奧斯卡獎提名。（譯者：中央社廖禹揚）1060112

(中央社)