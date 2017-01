異星入境艾美亞當斯 好萊塢星光大道留名

好萊塢女星艾美亞當斯(Amy Adams)今年雖與金球獎擦身而過,但她的職業成就今天在好萊塢星光大道上獲得肯定,得到屬於自己的星形獎章。

英國「每日郵報」(Daily Mail)與路透社報導,42歲的艾美亞當斯以最新1部作品拿下這枚獎章,她在派拉蒙影業(Paramount Pictures)科幻電影「異星入境」(Arrival)中的演出,獲得好萊塢近期多項獎項提名。

艾美亞當斯帶著丈夫、女兒,與在異星入境中合作男星傑瑞米雷納(Jeremy Renner)一同出席,這位女演員回憶起自己在好萊塢的早年經歷,以及至今的旅程。

她說:「我第1次被鼓勵去參加迪士尼徵選的時候,我想那是在1999年1月21日,這不是說我有在紀錄,那是我人生中第1場在洛杉磯的徵選,而我從來、從來沒有預料到,這會帶領我來到此刻,接下這項榮譽。」

「當我接到電話說史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)想見我時,我從沒想到他會真的給我1份工作。而且當我真的認為自己要離開這個產業時,菲爾莫里森(Phil Morrison)又帶著『妙媳婦見公婆』(Junebug)出現。」

艾美亞當斯在史蒂芬史匹柏2002年的犯罪電影「神鬼交鋒」(Catch Me If You Can)嶄露頭角,與奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)合作;而後在2005年的「妙媳婦見公婆」中飾演麻煩纏身的孕婦,並以此片榮獲個人首次奧斯卡獎提名。(譯者:中央社廖禹揚)1060112

(中央社)