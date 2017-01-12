山西臨汾空氣太毒 陸環保部派專家進駐
針對山西臨汾近來空氣嚴重汙染，二氧化硫濃度竟超過每立方公尺1000微克，中國大陸環保部與山西省政府聯合派出專家小組趕往臨汾，協助展開汙染原因分析，並制定因應措施。
新華社報導，多名大氣環境領域的科學家組成的專家小組，正在臨汾展開汙染源分析，以做好處置方案。
臨汾全市自2016年12月底至今年1月初，空氣持續籠罩在嚴重的二氧化硫汙染中，濃度多次超過1000微克。而中國大陸官方制定的二氧化硫汙染標準為60微克。
報導指出，到今天下午4時，臨汾的空氣品質指數（AQI）為85，等級為「良」。但其中二氧化硫濃度仍有約100微克。而同一時間，山西呂梁的AQI與臨汾差不多，但二氧化硫濃度低於40微克。
此外，河北保定同一時間的AQI約為200，但二氧化硫濃度也只有40微克，數值都遠低於臨汾市。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。