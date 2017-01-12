葉金川辭職 國民黨批政府凌辱專業

台灣血液基金會日前被周刊報導為不當黨產，董事長葉金川請辭。國民黨抨擊，蔡政府濫用政治力干預，逼迫專業的醫療財團法人董事長辭職，是凌辱專業、罔顧人民健康。

不過，行政院發言人徐國勇下午召開記者會表示，要明確、嚴肅向葉金川及全國民眾回應，行政院從來沒有打壓過葉金川，「不要有被害妄想症」。行政院肯定葉金川對台灣社會的貢獻，但對葉「無緣無故砲打行政院」感到非常遺憾。

中國國民黨文傳會副主委唐德明表示，蔡政府用黨產問題抹黑國民黨和葉金川，想要達到拉升蔡政府低迷的民調，這種作法太小看台灣人民的智慧。血液基金會是專業的醫療法人，受衛福部的嚴格監督，目前該基金會有深綠的綠營董事如曾任衛生署長的侯勝茂，身為陳水扁政府的衛生署長，若基金會有不法情事，他會出任董事嗎？

唐德明說，更何況，還有4名衛福部現任官員擔任血液基金會董事，分別是衛福部次長蔡森田、主任秘書王宗曦、疾管署長周志浩和食藥署長姜郁美，「若有任何不法，他們能不知道嗎？」不當會的作法，純粹抹黑血液基金會，破壞世界上最好的無償捐血制度，必須嚴厲譴責。

唐德明指出，葉金川指控衛福部口頭告知「行政院希望你辭職」，當他追問要求辭職原因「是否因我是國民黨員？」對方則不置可否，要他避避風頭。這與當初逼迫劉兆玄辭職如出一轍，純粹就是政治鬥爭，蔡政府不能輕描淡寫否認，必須清楚向台灣人民說清楚、講明白。1060112

(中央社)