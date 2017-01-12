財運旺到爆！宜蘭有老闆連2年刮中百萬大獎

2000元刮刮樂熱潮正起，台北市公館有4名上班族集資，希望在農曆年前刮中大獎，替自己多賺年終獎金。(洪凱音攝影)

宜蘭有名年約45歲、自己當老闆的男子，每年過年前一定會買2000元的刮刮樂，繼去年刮中100萬元後，今年又在中100萬元。

1月4日彩券行店員阮麗琴打電話給中獎人，告知店裡批了很多本2000元刮刮樂，問中獎人要不要來試試手氣，中獎人隔天下午出現在店裡，一口氣刮了6本，當天手氣超旺，6本刮刮樂中共有5張是3萬元獎項，還有一個最大獎100萬元，中獎人直呼，實在是太幸運了。

(中時)